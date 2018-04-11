Милонов хочет закрыть клубы со стриптизом

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предлагает закрыть «неприличные заведения»; вместо них политик хочет увидеть приюты.

Как сообщает издание «Известия», Милонов на своей пресс-конференции предложил закрыть гей-клубы и заведения со стриптизом.



«Все неприличные заведения в России нужно закрыть: это стриптиз-бары, гей-клубы. На их месте можно открыть приюты для лиц без определенного места жительства», — заявил Виталий Милонов.



По его информации, подобных заведений особенно много в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, народный избранник высказался в поддержку создания в стране «полиции нравов» — специально к чемпионату мира по футболу. По мнению депутата, к работе в ней можно привлечь, например, добровольцев, воевавших на Донбассе и представителей национальных групп. С этим предложением Виталий Милонов намерен выйти на главу МВД Владимира Колокольцева.



Напомним, в апреле Аман Тулеев стал главой парламента Кемеровской области.