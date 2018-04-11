Новосибирская Венеция: дачный посёлок ушёл под воду вместе с пожитками

Улицы дачного поселения в Новосибирском районе полностью затопило: местный житель поделился видео, где он разъезжает по воде на авто.

Жители дачного некоммерческого товарищества «Берёзка» обеспокоены затоплением двух улиц. Вода заполонила даже дорогу к кладбищу посёлка Крупской, за который отвечает администрация Верх-Тулинского сельсовета. Очевидица событий сообщила в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», что пару дней назад, когда по посёлку ещё можно было проехать, люди носили гробы через «Берёзки».

Также жительница ДНТ считает, что всему виной неправильные действия администрации Верх-Тулы и председателя «Берёзок», которые продолжают бездействовать в данной ситуации.

«Администрация в своё время дала разрешение на строительство, заведомо зная, что у них выведен сток талых вод именно в это место. Это не стихия, это норма. Каждый год мы тонем. Все жители с круглогодичным проживанием. Глубина составляет больше метра», — рассказала она.

По словам женщины, дети местных жителей, возраст которых составляет в основном от 2 месяцев до 10 лет, не могут из-за затопления ходить в школу и остались без медицинской помощи.

Напомним, в марте новосибирские спасатели в предверии паводка распилили лёд.