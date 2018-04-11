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Новосибирские волонтёры спасли потерявшего маму бельчонка

 11 апреля, 07:30
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Новосибирские волонтёры спасли потерявшего маму бельчонка
фото из группы «Центр реабилитации хищных птиц. Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

В новосибирском Центре реабилитации хищных птиц приютили маленького зверька, который чуть не попал в лапы голодным кошкам, псам и воронам.

Как с шуткой отмечают волонтёры новосибирского Центра реабилитации, постепенно они превращаются в «Центр помощи диким животным». К ним всё чаще обращаются люди, попавшие в нестандартные ситуации с найдеными животными и сотрудники не могут отказать в помощи «неправильным» пациентам, если у них есть все необходимые для этого условия: куратор, готовый взять зверя на попечение, кормовая база, ветеринары, готовые вести нестандартного для них пациента.

«Таким неожиданным образом к нам вчера попал милейший беззащитный ребёнок, потерянный матерью. Приземлившийся с высоты в холодную лужу, он был подобран добрыми людьми. Оставлять малыша на снегу в опасности и ждать возвращения матери было не самой лучшей идеей — вокруг гуляло несколько кошек, чей-то пёсик и время от времени кружили вороны (малыши млекопитающих для них — сезонный деликатес)», — написали волонтёры в группе Центра в соцсети «ВКонтакте».

Таким образом, как сообщили сотрудники, один из их волонтеров неожиданно стал беличьей мамой.

У пушистой малышки было переохлаждение, неохотно ела, иногда чихала и больше спала, свернувшись в клубок. На данный момент её состояние стабилизировалось, и жизни бельчонка уже ничего не угрожает.

«В планах выкормить малышку и смотреть по поведению — готова ли она будет к самостоятельной жизни на воле. По опыту других реабилитационных центров, выкормленные млекопитающие проще и быстрее адаптируются в диких условиях, нежели птицы, поэтому надеемся, малышка, как только станет самостоятельной, пополнит ряды белок в одном из лесопарков города», — отметили волонтёры.

Напомним, в апреле Центр реабилитации хищных птиц сообщил о начале «совопада» в Новосибирской области и Алтайском крае.

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