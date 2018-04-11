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«Русь Сидящая» открыла юридический офис в Новосибирске

 11 апреля, 17:21
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«Русь Сидящая» открыла юридический офис в Новосибирске
фото с сайта zekovnet.ru

Официальное название нового подразделения «Юридическая клиника», где будут консультировать заключённых, а также помогать им после освобождения адаптироваться в обществе.

Благотворительный фонд помощи осуждённым и их семьям «Русь Сидящая» и Европейская комиссия в рамках совместного проекта «Юридическая клиника» открывают новый офис в Новосибирске.

Цели данного проекта: грамотно, с юридической точки зрения, консультировать заключённых и их родственников, помогать освободившимся из мест лишения свободы стать полноценными членами общества.

Также «Русь Сидящая» запустила проект «Медиалаборатория», в рамках которого эксперты фонда будут учить заключённых, их родственников и адвокатов рассказывать о деле доступным и понятным языком.

«Мы пытаемся разработать новые механизмы взаимодействия общества и пенитенциарных (пенитенциарный — связанный с уголовным наказанием — прим. Сиб.фм) органов, разработать альтернативные подходы к общественному контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы и создать сеть провайдеров юридической помощи в непосредственной близости от мест лишения свободы. Во-вторых, мы предоставим заключённым, родственникам заключённых, юристам и адвокатам, журналистам и экспертному сообществу полноценный набор инструментов защиты прав заключенных (и парципаторных моделей реинтеграции), а обратная связь даст возможность разработать рекомендации по реформированию российской пенитенциарной системы»«, — передали слова директора «Руси Сидящей» Ольги Романовой на сайте фонда.

Новый офис «Юридической клиники» находится на Вокзальной магистрали, 1.

Напомним, в октябре 2017 года правозащитных «Руси Сидящей» Алексей Федяров объяснил причину ограбления пяти цветочных магазинов в Томске с помощью «Сникерса».

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