Более 8 тысяч населенных пунктов в России попали в зону риска возникновения природных пожаров, сообщил ТАСС.

Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил исполняющий обязанности директора департамента специальной пожарной охраны МЧС Максим Максименко. Для борьбы со стихией сформирована специальная группировка. В нее вошли более миллиона человек и 170 тысяч единиц техники. По данным «Авиалесоохраны», с начала года в России возникло свыше 450 лесных пожаров. Больше всего территорий затронуто в Амурской области, Приморском и Забайкальском краях.

Как сообщал Сиб.фм ранее, МЧС борется с пожарами в общественных местах и вскрывает массовые нарушения в российских ТЦ.