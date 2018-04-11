Шесть человек погибли при падении вертолёта в Хабаровске

В Хабаровске рухнул вертолёт МИ-8 — обломки разлетелись в радиусе одного километра, есть жертвы.

Как сообщает издание «Известия», авиапроисшествие случилось сегодня, 11 апреля в 4:30. Уже известно об обнаружении шести тел погибших. Лётное средство принадлежало авиакомпании «Восток» и использовалось в качестве учебного.



Пока в качестве версий произошедшего рассматривается техническая неисправность, непогода и ошибка экипажа в условиях отказа техники, сообщает издание. Следователями возбуждено уголовное дело по статье, подразумевающей ответственность за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.



«Здания и сооружения не пострадали. По уточнённой информации, на пустыре в радиусе одного километра разбросаны обломки вертолета, горит фюзеляж», — цитируют «Известия» сайт сибирского регионального центра МЧС.



На момент написания этой новости пожар уже был ликвидирован, следователи осматривают место ЧП. Пресс-служба краевого правительства сообщает о введении на территории Хабаровска режима чрезвычайной ситуации.



Напомним, в апреле мать погибшей в авиакатастрофе жительницы Новосибирска пожаловалась, что не может забрать и похоронить тело дочери.

