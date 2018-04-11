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Топ-5 событий среды — Сиб.фм

 11 апреля, 20:10
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Топ-5 событий среды &mdash; Сиб.фм
фото с сайта zampolit.com

В Новосибирской области пробудились клещи; дачные посёлки уходят под воду, зато подъехать к ним можно, рассчитавшись в общественном транспорте безналом: чем Сиб.фм запомнилась среда 11 апреля

ВЫСПАЛСЯ

Клещи близко. Один из них, видимо, проснувшийся раньше всех, 4 апреля укусил жителя Новосибирской области. В 2017 году клещи покусали 22,4 тысячи человек на дачах, отдыхе охоте, рыбалке и за сбором ягод с грибами. Чтобы сократить эту немалую цифру, нам всем нужно будет застраховаться, быть осторожными на обочинах и, как минимум, заправлять штаны в носки.

СРЕДИ ЯСНОГО НЕБА

В Хабаровске рухнул вертолёт МИ-8. Обломки разлетелись на километр. Здания и сооружения в городе не пострадали, К сожалению, были и более серьёзные жертвы — шесть человек погибли. Следователи выясняют причины произошедшего, в Хабаровске введён режим ЧС.

НА ПЛАВУ

Дачное поселение под Новосибирском поплыло. Вода заполнила две улицы и дорогу к кладбищу. Жители обеспокоены, клянут администрацию Верх-Тулинского сельсовета не первый год. Посёлок построен на месте стока талых вод, поэтому наводнение, претензии к власти и требования исправить ситуацию — своего рода ритуал встречи весны.

ПРИКЛАДЫВАЙТЕ И ПОЕХАЛИ

До чего техника дошла — проезд в общественном транспорте Новосибирска можно будет оплачивать банковской картой. Специалисты «Золотой короны» разработали программное обеспечение, а партнёром муниципалитета в прогрессивном начинании стал «Сбербанк».

ВЕЧНЫЙ БОЙ

В соцсети «ВКонтакте» заблокировали «Части тела». В одиозном сообществе публиковали компромат на мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Перед этим юрист и общественник Евгений Митрофанов заметил, что один из разоблачающих постов сочинили в здании регионального правительства. Модераторы «Частей тела» написали в telegram, что к блокировке ресурса они привычные и выводить мэра на чистую воду не прекратят. Вон какие смельчаки.

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