В «День заботы за день работы» нужно собрать 8 млн рублей

Стартовала традиционная акция детского благотворительного фонда «Солнечный город»; чтобы помочь маленьким сиротам в больницах, нужно всего лишь поделиться одним своим рабочим днём.

Каждый неравнодушный человек может рассчитать стоимость своего рабочего дня на сайте акции и перечислить полученную сумму в фонд. Собранные деньги пойдут на оплату работы нянь, которые ухаживают за одинокими малышами в больницах.

Час работы больничной няни стоит 140 рублей. Если собрать 8,1 млн рублей, пациенты детских отделений в больницах Новосибирска, Барнаула, Екатеринбурга, Калининграда, Красноярска, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Томска и Уфы не будут лечиться в одиночестве.

Напомним, 9 апреля в центре культуры и отдыха состоялся показ документального фильма о больничной няне «Здравствуйте».