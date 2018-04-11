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В Карасуке разрушаются установленные в Советское время памятники

 11 апреля, 15:34
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В Карасуке разрушаются установленные в Советское время памятники
фото с сайта Новосибирской областной организации КПРФ

Коммунисты жалуются на разрушающиеся в Карасуке памятники — местные жители отламывают от них облицовку, а власти предлагают убрать с глаз долой.

Как рассказали Сиб.фм в областной организации КПРФ, о бедственном положении с несколькими памятниками рассказал первый секретарь Карасукского райкома Геннадий Иванец.

«Сегодня много говорят об исторической памяти, о том, как важно сохранять, беречь эту память, а посмотрите, в каком состоянии находится памятник героям, расстрелянным колчаковцами в 1919 году на станции Карасук, у нас в районе», — жалуется партиец.

По словам Геннадия Иванца, скульптурная группа, изображающая павших в борьбе за установление Советской власти героев, установлена в самом центре Карасука.

«Место хорошее, а вот состояние плохое. Ещё будучи депутатом райсовета я обращался в администрацию с просьбой о реконструкции памятника. В 2014 году к нам на торжественное открытие нового Дома культуры приезжал губернатор Городецкий. Поскольку ДК расположен как раз за памятником, оставлять его в таком виде было нельзя, и был проведен косметический ремонт. Так сказать, навели марафет, подкрасили. Прошло полгода-год — и все начало слазить, сделали-то халтурно. Идет разрушение постамента, облупился верхний слой, недавно какая-то чёрная душа сорвала памятную доску, её, правда, восстановили», — рассказал коммунист.

Недалеко от монумента находится памятник В.И. Ленину, который постоянно страдает от рук вандалов.

«Мы на субботниках, конечно, чистим, по праздникам возлагаем цветы, но уже начали сдирать облицовку, разбивать плиты на постаменте», — говорит Геннадий Иванец.

На неоднократные просьбы к администрации Карасукского района помочь сохранить памятники власти ответили лишь предложением переставить их подальше от людных мест.

Напомним, в апреле в Чистоозёрном районе Новосибирской области упавшее дерево снесло голову памятнику Ленину.

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