В Новосибирске стартовали кулинарные бои пиццепёков

Кулинары, товаропроизводители, повара и рестораторы из шести регионов Сибири, Москвы и Татарстана принимают участие в фестивале в Новосибирске.

Ежегодный фестиваль кулинарного искусства «Весенний кулинарный кубок» открылся в 2018 году 11 апреля в Новосибирске. Мероприятие организовано при поддержке регионального минпромторга. На фестивале принимают участие более 300 профессионалов в своей отрасли: кулинары, товаропроизводители, повара и рестораторы из Новосибирской области, Кемеровской, Иркутской, Томской областей, Алтайского и Красноярского краев, Москвы и Республики Татарстан.

Врио министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Николай Симонов, отметил, что данное мероприятие — одна из ключевых площадок для взаимодействия между экспертами в области кулинарии и общественного питания. Во время фестиваля проходит ярмарка местных товаропроизводителей, благодаря которой местные фермеры и производители продукции могут представить свои товары и наладить бизнес-контакты.

«Фестиваль является одной из мер поддержки малого и среднего бизнеса, поддержки профессионалов данной отрасли. Новосибирские команды занимают призовые места на российских и мировых чемпионатах по кулинарному искусству, наши мастера регулярно добиваются успехов, демонстрируют высокий уровень подготовки — это результат общей работы органов власти, профессионального сообщества и учебных заведений региона. Всё это способствует повышению качества продукции и уровня услуг в Новосибирской области», — сообщил Николай Симонов.

Также он рассказал, что в последнее время регион демонстрирует существенный рост объёмов общественного питания и ресторанного бизнеса. В области реализуются финансовые, организационные, консультационные и технологические меры поддержек.

«Весенний кулинарный кубок» будет проходить с 11 по 13 апреля в рамках специализированной выставки FoodService Siberia. Соревнования фестиваля проходят по 18 номинациям, среди которых «Национальная кухня», «Презентация предприятия», «Лучший бургер Сибири» и другие. Впервые в рамках «Весеннего кулинарного кубка» организован открытый чемпионат Сибири по пицце.



Напомним, в 2018 году ко Деню города Новосибирска испекут 125-метровое пирожное.