В соцсетях обвинили правительство НСО в публикациях компромата на Локтя

В интернете разгорелся скандал: в группе, критикующей мэра Новосибирска Анатолия Локтя, опубликовали запись из здания правительства региона.

Аккаунт сообщества «Части тела», где публикуют материалы, компрометирующие мэра Новосибирска, заблокировали в соцсети «ВКонтакте». Юрист и общественник Евгений Митрофанов связал это событие с тем, что «кто-то забыл закрыть геоданные».

Он поделился на своей странице в Facebook скриншотами, где видно у одной из записей «Частей тела» геометку из здания правительства Новосибирской области.

Некоторые СМИ и пользователи в соцсетях быстро «подхватили» эту идею, заподозрив представителей регионального правительства в том, что именно они ведут данные аккаунты.

«Уровень профессионализма технологов Травникова. Страница с компроматами на Локтя велась из правительства Новосибирской области», — написали в telegram-канале «Сибиряк».

Сами же администраторы «Частей тела» написали в telegram, что блокируют их уже в третий раз. Также им постоянно пишут угрозы. Но они не планируют останавливать свою деятельность.

Напомним, в марте Анатолий Локоть заявил, что выборы главы Новосибирской области будут «острыми».