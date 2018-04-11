За проезд можно будет заплатить безналом в Новосибирске

В Новосибирске за проезд можно будет заплатить банковской картой — проект запущен департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-центре мэрии, заплатить за проезд одним касанием можно будет в трамваях, троллейбусах, метрополитене, муниципальных автобусах и маршрутных такси, подключенными к транспортной системе «Электронный проездной — Новосибирск» и оборудованными новыми терминалами NewPos-8210.



Партнёрами муниципалитета в реализации проекта стали Сбербанк и платёжная система «Золотая Корона», специалисты которой и разработали программное обеспечение.



Система безналичного расчёта будет запущена завтра, 12 апреля.



Напомним, в марте житель Новосибирска не хотел платить за проезд и порезал таксиста.