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За проезд можно будет заплатить безналом в Новосибирске

 11 апреля, 14:32
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За проезд можно будет заплатить безналом в Новосибирске
фото pixabay.com

В Новосибирске за проезд можно будет заплатить банковской картой — проект запущен департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-центре мэрии, заплатить за проезд одним касанием можно будет в трамваях, троллейбусах, метрополитене, муниципальных автобусах и маршрутных такси, подключенными к транспортной системе «Электронный проездной — Новосибирск» и оборудованными новыми терминалами NewPos-8210.

Партнёрами муниципалитета в реализации проекта стали Сбербанк и платёжная система «Золотая Корона», специалисты которой и разработали программное обеспечение.

Система безналичного расчёта будет запущена завтра, 12 апреля.

Напомним, в марте житель Новосибирска не хотел платить за проезд и порезал таксиста.

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