Жители Новосибирска отменили строительство в пойме Ельцовки

Новосибирцы добились отмены строительства многоэтажных домов в Нижней Ельцовке — на публичных слушаниях эксперты встали на сторону местных жителей.

На минувшей неделе противники возведения в пойме реки Ельцовка многоэтажек устроили в самом центре Новосибирска пикет. По их информации, Агентство ипотечного кредитования намеревалось построить как минимум восемь жилых зданий — для этого нужно было вырубить лес. Кроме того, в зону предполагаемой застройки попадала территория заброшенного пионерского лагеря «Юный медик».



Как рассказала Сиб.фм организатор пикета Оксана Бабенко, на прошедших общественных слушаниях предложение о внесении изменений в «Правила землепользования и застройки города Новосибирска», касающихся именно этого спорного участка, было отклонено.



«Никакой застройки в пойме Ельцовки на улице Лесосечная не будет, приглашённые на слушания эксперты поддержали жителей. Это однозначно — нами одержана победа», — радуется жительница Советского района.



Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на своей странице в Facebook написал:



«Хочу выразить позицию в отношении застройки поймы реки Ельцовка. Я поддержал новосибирцев, которые выступили против планов, озвученных собственником этого земельного участка. Некоторые жители выступили против выделения этого участка под застройку. Я согласен с ними — строительство на этой территории затруднит движение транспорта в микрорайоне, отразится на зелёных насаждениях. Я настаивал на необходимости выслушать аргументы горожан на общественных слушаниях. Хорошо, что специалисты всесторонне рассмотрели и учли нашу позицию. Спорный участок не включён в список зон для комплексного развития», — заявил градоначальник.



В пресс-центре мэрии города рассказали, что, по словам начальника главного управления архитектуры и градостроительства Новосибирска Виталия Столбова, для решения дальнейшей судьбы этой территории необходимо выполнить изменение проекта планировки Советского района, куда входит и Нижняя Ельцовка. В рамках этого документа будут рассматриваться не только вопросы транспорта и социальной инфраструктуры, но и экологии.



Напомним, в апреле стало известно, что врио губернатора региона Андрей Травников разрешил бронировать региональную землю под строительство социально значимых объектов и инфраструктуры.