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Жизнь за таз рыбёшки для кошки — вместо спасения рыбак снимал видео

 11 апреля, 13:59
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Жизнь за таз рыбёшки для кошки &mdash; вместо спасения рыбак снимал видео
фото предоставила пресс-служба СРЦ МЧС России

Рыбак выложил в интернет видео, как волна разрушает лёд, но вместо лайков он получил лишь осуждения от пользователей интернета и сотрудников Сибирского регионального МЧС.

Видео в интернете под названием «Волна ломает лёд» появилось в марте и вызвало сотни негативных комментариев. На камере снято, как на морской акватории разрушается достаточно толстое ледовое поле на множество кусочков под набежавшей волной. Пользователи интернета начали отмечать глупость и безрассудство рыбаков.

«Это видео достаточно поучительное. События происходили всего месяц назад: март и апрель самые опасные месяца для нахождения на морских акваториях и для крупных водохранилищ тоже», — рассказала пресс-секретарь Сибирского региональный центр МЧС Ирина Бутенко.

Комментаторы отметили невероятно спокойствие рыбака-оператора, который вместо того, чтобы спасаться, стоял с камерой в руках. Да и безрассудство мужчины, решившего выйти на лёд в опасный период, тоже получило осуждение.

«А на кой такой лёд лезть-то? Оплакивать некому?﻿», - написал один из пользователей.

Также люди высказали, что может если обязать таких «экстремалов» оплачивать операцию по своему спасению, то может тогда они начнут реже подвергать себя риску.

«Каждый год рыбаков уносит десятками на льдинах. Уже не знаем, как достучаться до них — это просто какая-та беда. Национальная трагедия», — высказалась Ирина Бутенко.

Напомним, в марте стало известно, что за шутку о замерзающем ребёнке новосибирскому рыбаку грозит уголовная статья.

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