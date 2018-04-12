Анфиса получила титул «Главной кошки Новосибирска»

В Новосибирске состоялось торжественное награждение победителей конкурса Радио Дача.

В столице Сибири завершился полюбившийся слушателями Радио Дача конкурс «Главная кошка Новосибирска». В этом году баталии среди пушистых питомцев длились три месяца.

Титул «Главная кошка Новосибирска» и главный приз — годовой запас корма достался Анфисе.

«Моя рыжая подружка. Мы с ней живём вдвоём и всё делаем вместе!» — написала о своей питомице хозяйка Анфисы.

Второе место занял голубоглазый проказник Бася. Третье место досталось обладателю красивой шубки Томасу. Бася и Томас также получили призы от Радио Дача — сертификаты на приобретение корма.

Стоит отметить, что за всё время акции в ней приняло участие 2 283 питомца. Было определено 10 финалистов конкурса. За участников было отдано более 100 тысяч голосов. Борьба за титул «Главная кошка Новосибирска» была по-настоящему захватывающей и напряжённой.

Каждую пятницу, начиная с 13 января, в эфире Радио Дача подводились промежуточные итоги. Хозяин кошки, получившей наибольшее количество голосов за неделю, получал подарок от партнёра проекта — компании «Сибирская кошка», а его питомец выходил в финал. Имя Главной кошки Новосибирска было объявлено на Радио Дача 106,7 FM 30 марта.

Генеральный партнёр проекта — компания Sky Group — застройщик ЖК «Крым Sky».

Напомним, в апреле результаты опроса показали, что жители Новосибирска предпочитают в качестве домашних животных кошек.