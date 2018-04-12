Библиотеки НСО получат 12 млн рублей на пополнение фондов

Правительство Новосибирской области планирует летом 2018 года выделить дополнительные деньги на приобретение книг в библиотеках муниципальных районов.

В Новосибирской государственной научной библиотеке открылись обновленный зал художественной литературы, музей интерактивной книги и лофт «Книжный шкаф». На презентации новых помещений присутствовал врио министра культуры региона Игорь Решетников.

По его словам, на работы по реконструкции из областного бюджета было выделено более 15 млн рублей.

«Работы велись с 2017 года, средства в том числе были направлены на создание противопожарной системы в библиотеке. В 2018 году также будут выделяться деньги из областного бюджета на развитие наших библиотек. Так, областная научная библиотека уже получила 5 млн рублей на пополнение книжного фонда, и мы ожидаем, что этим летом будет выделено еще 12 млн рублей на пополнение фондов библиотек в муниципальных районах», — передала слова Игоря Решетникова пресс-служба правительства.

Как рассказала директор Новосибирской государственной областной научной библиотеки Светлана Тарасова, в 2018 году будут продолжены работы по созданию музея интерактивной книги. Он будет сочетать в себе традиционные и мультимедийные формы экспонирования.

Также библиотека, благодаря проведению работ по созданию противопожарной системы, получит лицензию на обучение библиотекарей из районов Новосибирской области.

Напомним, в феврале самая маленькая библиотека Новосибирска удостоилась звания лучшей в городе.