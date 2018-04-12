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Цены на авиабилеты не отстают от валютных волнений — Aviasales

 12 апреля, 17:33
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Цены на авиабилеты не отстают от валютных волнений &mdash; Aviasales
фото с сайта aviasales.ru

Пока в магазинах электроники и бытовой техники повторяется чёрный вторник 2014 года, эксперты Aviasales подметили волнения цен на авиабилеты — они изменились ещё быстрее, чем на всё остальное.

Эксперты туристического поисковика Aviasales изучили изменения, произошедшие со вторника на среду, 11 апреля, когда, в соответствии резолюцией IATA, начал действовать новый курс доллара и евро.

Перевозчики отреагировали на изменения мгновенно. За первые часы продаж 11 апреля средний чек вырос на направлении Москва-Симферополь и обратно более, чем на 2 %; слетать в Симферополь из Санкт-Петербурга стало дороже на 5,3 % — средний чек составил 19,4 тысяч рублей. Цены на рейсы Москва — Махачкала рванули вверх на 21,9 %, достигнув 8,6 тысяч рублей. Самый большой рост показали цены на путешествие из Петербурга в Москву — 24,8 %, цены на билеты достигли 4,4 тысяч рублей.

Курс валют меняется каждую неделю. Согласно данным агентов, до 17 апреля евро будет стоить 72 рубля, доллар — 59 рублей. По сравнению с прошедшей неделей курс изменился на 1 рубль.

На волне изменений в ценах было неожиданно наблюдать снижение среднего чека. Но это произошло: на 0,7 % — до 6,5 тысяч рублей, — подешевели авиабилеты на рейсы Москва-Сочи, средний чек на рейсах из Москвы в Тбилиси и Кишинёв снизился на 9,2 % и 9,7 % соответственно. В столицу Грузии можно улететь за 18,7 тысяч рублей, перелёт до столицы Молдавии обойдётся в 9,1 тысячи рублей.

На фоне потрясений валютного рынка особенно удивляют цены на авиабилеты до Парижа, которые упали на 23 % и до Еревана, которые вовсе снизились практически вдвое.

«Таким образом, нельзя однозначно сказать, что изменившийся в глобальных дистрибуционных системах курс валют линейно повлиял на стоимость билетов. На стоимость перевозки влияет множество факторов. Безусловно, в случае дальнейшего роста, цена отыграет, как это было в 2014 году, когда цены на авиабилеты выросли на 23-50%, в зависимости от направления.», — уверены аналитики Aviasales.

В условиях небывалой подвижности курса валют наиболее удобным способом следить за изменениями остаются боты Aviasales, позволяющие в реальном времени следить за колебаниями.

Напомним, боты помогут найти самые дешёвые — если ещё остались, — авиабилеты, чтобы сменить обстановку на майские праздники.

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