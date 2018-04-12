Девушка с татуировкой скорпиона разыскивается в Новосибирске

Житель Новосибирска впустил в свою квартиру погостить 21-лентюю кареглазую блондинку и лишился ноутбука с экшн-камерой.

Отдел полиции «Кировский» МВД по Новосибирску разыскивает 21-летнюю Наталью У. Скрывающуюся от органов следствия девушку подозревают в краже, совершённой в квартире жилого дома.

«Девушка находилась в квартире на протяжении определённого времени. Она была в гостях и украла у хозяина квартиры ноутбук и экшн-камеру», — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Кем приходится коварная кареглазая блондинка хозяину квартиры — сотрудники полиции умалчивают.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить в МВД по телефонам: 232-15-79, 232-15-69, 232-16-02. Конфиденциальность гарантируется.

Напомним, в марте полиция обяъвила в розыск обкравшую ребёнка женщину.