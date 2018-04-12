Дмитрий Медведев считает, что пора повысить пенсионный возраст

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что пришло время для решения вопроса о повышении пенсионного возраста, сообщает ТАСС.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что пришло время для решения вопроса о повышении пенсионного возраста, однако нужно избежать резких и непродуманных шагов. По словам премьера, действующий пенсионный возраст был установлен в 1930-х годах, когда средняя продолжительность жизни в стране была примерно на 30 лет меньше, чем сейчас. «Очевидно, что мы живем в другой стране, с другой медициной», — заметил премьер.

Напоминаем, пьяный пенсионер бегал по поезду с ножом — ЧП случилось на территории Красноярского края.