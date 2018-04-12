Из добра и пара: в Новосибирске официально открылись легендарные «Сандуны»

Сегодня, 12 апреля, состоялось официальное открытие банного комплекса «Сандуны Сибирь»; в числе гостей на торжественном мероприятии присутствовал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Сибирский филиал легендарных московских бань площадью в 2000 кв.м, появился на месте бывшей «Общественной бани № 8».

«Каждая баня — это такое своеобразное сообщество, которое заключается не только в самой возможности помыться (помыться, в конце концов, можно и дома) — это нечто большее. Общение, возможность обсудить какие-то проблемы», — поделился градоначальник.

Анатолий Локоть признался, периодически бывая здесь, он наблюдал, как из старого здания, проблемного, вдруг рождался такой совершенно новый банный комплекс.

«Я надеюсь, что вот этот бренд, Сандуны, смогут оценить наши новосибирцы. А город Новосибирск — это же самый крупный город в России. Мы же знаем, что Москва — это не город, а субъект федерации», — отметил Анатолий Локоть.

В числе гостей на открытии «Сандуны Сибирь» присутствовал Александр Иншаков — знаменитый актер, каскадёр, режиссер и продюсер.

«Не знаю, как вы, а я сразу прошёл в женское отделение — проверить состояние души и здоровья. Наши русские женщины всегда отличались чистотой, здоровьем, красотой, в отличие от наших европейских „друзей“», — сказал он.

Актёр отметил, что баня для русского человека — это практически всё. И, побывав здесь, он получил колоссальный эмоциональный заряд.

«Очень здорово ребята постарались. Ваша баня превосходит все мои ожидания. На самом деле не хочется отсюда уезжать. Видимо, попрошу убежища», — поделился впечатлениями знаменитость.

Как отметил руководитель новосибирских «Сандунов», банный комплекс состоит из трёх мужских и одного женского разрядов и готов вмещать более тысячи человек в день. Приятный бонус — СПА-центр под названием «Сандуны Восток» и собственная парикмахерская, расположенная на втором этаже здания на Каменской.

Почти за месяц до официального открытия корреспондент Сиб.фм отправился попариться в «Сандуны Сибирь».