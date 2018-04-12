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Яндекс проанализировал цены на шины в Новосибирске

 12 апреля, 12:10
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Яндекс проанализировал цены на шины в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com

Аналитики выявили весенний спрос на «переобувку» новосибирских автомобилистов и сравнили цены самых популярных марок резины.

Исследование на тему сезонной смены шин провели аналитики Яндекс.Маркет. Интерес к данной категории зависит от погоды. Пики спроса традиционно приходятся на весну: начало и середина апреля и осень с конца сентября до середины октября.

В 2018 году спрос на летнюю резину начал расти с середины марта и продолжает увеличиваться. Примерно такая же ситуация была и в 2017 году.

«В 2017 году пик спроса на летнюю резину у новосибирских автомобилистов пришёлся на неделю с 10 по 16 апреля. При этом, например, в Москве в прошлом году резкий спрос на летнюю резину пришёлся на последнюю неделю февраля и первую неделю марта, так как снег в Москве растаял рано. В этом году москвичи „переобуваются“ почти на месяц позже из-за холодной погоды и снега», — рассказала региональный представитель Яндекс Наталья Брус.

На площадке Яндекс.Маркета самыми популярными у жителей Новосибирска марками резины стали Nokian (14% от спроса), Yokohama (8%), Bridgestone (7%), Dunlop (6%) и Hankook Tire (5%). Самой дорогой из популярных марок шин является MICHELIN. Стоимость такой шины в Новосибирске в среднем составляет в 7 503 рубля. Для сравнения, шины другой популярной у автомобилистов столицы Сибири марки Nokian стоят 5 862 рубля, а Нижнекамскшина — 2 590 рублей.

Напомним, 9 апреля Яндекс назвал топ-5 пробок за прошедшую рабочую неделю.

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