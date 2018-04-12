Новосибирец с колбасой в штанах избил охранника супермаркета

В Новосибирске судят мужчину, пытавшегося стащить из магазина элитный алкоголь и колбасу, путь к выходу он себе буквально прорубал топориком.

«Жадность фраера сгубила» — пожалуй, именно этой фразой из небезызвестной песни можно коротко описать случай, произошедший в новосибирском супермаркете в первый день Нового года.

В суд Кировского района Новосибирска поступили материалы уголовного дела в отношении местного жителя Сергея Горина, который 1 января устроил переполох в супермаркете. Он избил охранника, а потом кидался на полицейских с топориком.

«Горин обвиняется в том, что 1 января в состоянии алкогольного опьянения проследовал в отдел алкогольной продукции супермаркета и взял с полки стеллажа бутылку виски „Nashvilleclub“, бутылку ликера „Carolansirisgcream“ и бутылку коньяка „National V.S.O.P“. Все это он сложил в корзину для товара, а затем переложил в штаны. Затем мужчина прошел в мясной отдел, где взял палку дорогой колбасы и направился к линии касс с целью миновать зону кассового контроля», — сообщили в суде Кировского района.

Сотрудник охраны потребовал Горина остановиться, перед этим закрыв дверь. Мужчина проигнорировал требования сотрудника охраны и упрямо направился к выходу, пытаясь скрыться. Во время конфликта Горин нанёс удар рукой по голове охраннику, после чего на помощь прибежал его коллега. Два охранника смогли скрутить воришку и вызвали сотрудников полиции. Но тут оказалось, что у грабителя имелся при себе топорик, которым он начал активно размахивать.

Разбуянившегося мужчину задержали, а затем суд поместил его в СИЗО. Сегодня, 12 апреля, начался судебный процесс. Добавим, что за плечами у любителя широких штанов и элитного алкоголя уже имеется пять судимостей.

Напомним, в марте в Новосибирске полицейские задержали серийного грабителя в маске.