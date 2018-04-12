Новосибирский оборонный завод передумал покупать новый Infiniti
12 апреля, 12:17
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Новосибирский завод искусственного волокна планировал приобрести Infiniti QX80 2017 года выпуска за 4,25 млн рублей, но что-то заставило его передумать.
10 апреля на сайте госзакупок появился заказ на чёрный Infiniti QX80 2017 года выпуска или эквивалентный внедорожник в полной комплектации с чёрным кожаным салоном, спойлером и люком на крыше. В новеньком авто нуждался Новосибирский завод искусственного волокна, который находится в Искитиме.
Машина оборонного завода должна была оснащена новым 5,6-литровым двигателем V8 мощностью 405 л.с., современной системой безопасности, аудиосистемой 5.1, аналоговыми часами и многими другими новейшими технологическими девайсами.
Начальная и максимальная цена контракта была заявлена в 4,25 млн рублей.
Однако, на данный момент, 12 апреля заказ отменён. В связи с чем у оборонного завода всего за два дня пропала потребность в роскошном Infiniti — остаётся загадкой.
Новосибирский завод искусственного волокна входит в госкорпорацию Ростех с 2011 года.
Напомним, в феврале стало известно, что мэрия Новосибирска оказалась самым успешным бизнесом госзакупок в России.