После инцидента в новосибирской детской больнице в палатах установят камеры наблюдения

Новосибирские чиновники предложат главврачам детских медицинских учреждений устанавливать камеры видеонаблюдения в палатах после того, как в сеть выложили ролик, на котором медсестра новосибирской городской больницы № 4 издевается над восьмимесячной девочкой.

Региональное министерство здравоохранения выступило с инициативой взять происходящее в детских отделениях и больницах под контроль. Чиновники планируют предложить главврачам установить камеры видеонаблюдения в палатах, где лежат одинокие дети.

«Разумеется, камеры будут расположены не во всех помещениях, а только в которых проходят лечение малыши, оставшиеся без попечения родителей», — подчеркнул заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Андрей Лиханов.

Такое решение в минздраве приняли после громкого инцидента в городской больнице № 4. Очевидец снял на камеру, как медсестра грубо кидала младенца на кроватку и выложила видео в сеть. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жестокого обращения с детьми.

Андрей Лиханов заверил, что законодательные нормы о защите персональных данных и прав несовершеннолетних будут строго соблюдаться, записи видеокамер будут доступны только для служебного пользования.

Первое видеооборудование должно появиться в больницах через два месяца. Также министерство планирует ввести для медицинского персонала психологические тренинги для выявления и борьбы с эмоциональным выгоранием.

Напомним, видео с издевательствами над младенцем появилось в интернете 9 апреля.