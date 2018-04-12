Проводится досудебная подготовка по иску о блокировке Телеграмма

Таганский суд Москвы 12 апреля проведет досудебную подготовку по иску Роскомнадзора о блокировке мессенджера Телеграмм, сообщает ТАСС.

Таганский суд Москвы 12 апреля проведет досудебную подготовку по иску Роскомнадзора о блокировке мессенджера Телеграмм, сообщила пресс-секретарь суда Юлия Сухинина. На досудебную подготовку кроме представителей истца и ответчика будут допущены слушатели и представители СМИ. Целью слушаний является определение обстоятельств, имеет значение для правильного решения и разрешения и определения достаточности доказательств по делу.