Ростех посоветовал НЗИВ вместо покупки Infiniti поддержать российский автопром

Госкорпорация Ростех дала официальный комментарий в связи с публикацией новости о заказе Infiniti QX80 Новосибирским оборонным заводом.

10 апреля Новосибирский завод искусственного волокна, расположенный в Искитиме, выставил заказ на сайте госзакупок на люксовый чёрный Infiniti QX80 2017 года выпуска. Однако затем его отменили.

Госкорпорация Ростех, чьей дочерней организацией является НЗИВ, дали официальное заявлени по этому поводу. Оказалось, это они дали распоряжение заводу в Искитим отменить аукцион на покупку люксового внедорожника за 4,25 млн рублей.

«Мы получили сигнал от общественности, проверили и остановили эту закупку, как необоснованную. В настоящее время объяснений, зачем такой автомобиль новосибирскому заводу, мы не получили. До руководства предприятия доведено, что с учётом санкций, импортозамещения и общей ситуации в экономике надо обратить внимание на российские и иностранные автомобили, произведённые в России. Аналогичная работа будет проведена со всеми предприятиями корпорации», — сообщила пресс-служба Ростех.

Напомним, 12 апреля стало известно, что НЗИВ отменил заказ на Infiniti на сайте госзакупок.