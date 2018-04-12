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Топ-5 событий четверга — Сиб.фм

 12 апреля, 20:11
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Топ-5 событий четверга &mdash; Сиб.фм
фото с сайта pixabay.com

Пока космонавты России тренируются, чтобы фотографировать планеты с орбиты, на новосибирской земле девушка с татуировкой скорпиона снимает себя на чужую экшн-камеру: чем Сиб.фм запомнился четверг 12 апреля.

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ

Новосибирские учёные разработали для космонавтов тренажёр, который научит их фотографировать из космоса. Чтобы сделать снимок через иллюминатор, у космонавта на орбите есть всего 30 секунд. Так что навык снимать планеты и получать при этом достойное изображение — дело непростое. Но 24 датчика и два монитора на тренажёре рук научных сотрудников Новосибирского института автоматики и электрометрии должны с этой задачей справиться.

ХВОСТИКИ

Герасим Григорьев родился и жил в Барнауле. Но несколько лет назад уехал в Таиланд и организовал там бизнес. Так случилось, что парень умер от «финиковой болезни» в ночь с 10 на 11 апреля, а его тело врачи больницы, где его лечили, не отдают родственникам из-за долгов перед учреждением. Родные Герасима проводят акцию «Хвостики», чтобы доставить тело сына и брата домой. А ещё мы оставим здесь это:

1. Карта Сбербанк 6390 0202 9047 3791 87 (Полина Сергеевна В. — сестра)
Карта привязана к номеру +7 (913) 268-35-76

2️. Депозитный счёт сестры:
Номер счета: 42307810702002720960
Банк получателя: Сбербанк России
БИК: 040173604
Корр. счет: 30101810200000000604
ИНН: 7707083893

3. Карта ВТБ 4272 2903 9294 5473 (Золоторева Ирина Григорьевна — друг семьи)

4. 4276 8801 1630 4969 Золоторева Ирина Григорьевна или по номеру тел 89628032121

5. PayPal: grigorevapolina@mail.ru

УДАЧНО ЗАШЛА

Кем приходится эффектная кареглазая блондинка одному из жителей Кировского района — неизвестно, но заявление в полицию он принёс после того, как она у него погостила. А покидая его гостеприимный дом, прихватила с собой его ноутбук и экшн-камеру. Девушку с татуировкой скорпиона на груди разыскивает полиция.

PORSCHE ИЛИ ЖИЗНЬ

Продавая премиальный автомобиль, житель Новосибирска нашёл в интернете покупателей. Они приехали на встречу, осмотрели машину, застрелили владельца и закопали его тело в снег. Следователям удалось разыскать их только через несколько месяцев. Всё это время два товарища разъезжали на машине, в которой убили человека. Следственный комитет собрал доказательства и передал дело в суд.

ДОБЫТЧИК

Сергей Горин, весёлый парень из Новосибирска, 1 января решил продлить радость Новогодней ночи. За отсутствием финансов взял с собой туристический топорик. Набрал в супермаркете полные карманы элитного алкоголя и колбасы. А когда охранник магазина совершенно справедливо преградил ему дорогу, Сергей начал буквально прорубать топором свой путь. Задержание, следствие... Скоро суд.

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