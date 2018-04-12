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Тренажёр для космических фотографов разработали новосибирские учёные

 12 апреля, 10:31
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Тренажёр для космических фотографов разработали новосибирские учёные
фото с сайта pixabay.com

На данный момент с помощью разработки новосибирских учёных космонавты будут учиться проводить фотосессии с орбиты, а в будущем, возможно, и снимать из космоса Луну.

Учёные Новосибирского института автоматики и электрометрии разработали для научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина тренажёр, который обучает фотографированию с орбиты.

«Это, на самом деле, очень сложная задача, так как космонавт, выходя на орбиту, два месяца тратит только на то, чтобы определить то место, над которым он пролетает», — передал слова ведущего инженера ИАиЭ Василия Бартош Интерфакс.

Также он поделился, что на орбите у космонавта есть только 30 секунд, что успеть сделать фотографию через иллюминатор.

Тренажёр имеет 24 датчика и два монитора, которые показывают изображение, которую космонавт должен увидеть с орбиты. Таким образом, там нет фотоаппарата, а лишь его имитатор, который рисует нужную картинку.

Также ведущий инженер поделился, что на данный момент прорабатывается создание подобного тренажера для подготовки пилотируемых полетов к Луне. Оно эта задача более сложная с технической точки зрения. Тем не менее фотографировать вручную космос просто необходимо, потому что нужно фиксировать происходящее на той части поверхности земли, где нет спутников.

«Например, поступает задача сфотографировать задымление на севере Иркутской области — пожары сибирские, вулкан или что-нибудь еще. Конкретные совершенно задачи космонавты выполняют», — прокомментировал Василий Бартон.

По его слова, делать фото в невесомости — задача не из простых. Если попытаться повернуть камеру, то космонавт развернётся вместе с ней. Чтобы решить данную проблему, в сотрудничестве с новосибирским Конструкторско-технологическим институтом научного приборостроения разработали систему «обезвешивания», имитирующую отсутствие силы тяжести.

Напомним, 8 декабре 2017 года стало известно, что с помощью разработки томских политехникум космонавты отремонтируют иллюминаторы МКС.

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