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Предполагаемых убийц владельца Porsche Panamera нашли в Новосибирске

 12 апреля, 15:00
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Предполагаемых убийц владельца Porsche Panamera нашли в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com

Новосибирские следователи раскрыли убийство хозяина премиального автомобиля; продажа Porsche обернулась для него трагедией.

Продавать дорогие и красивые машины стало опасно. В ноябре 2017 года попытка поменять автомобиль стоила жителю Новосибирска жизни.

Как указано в материалах дела, двое жителей Новосибирска, 29 и 30 лет, откликнулись на объявление о продаже Porsche Panamera. Позвонили продавцу, договорились о встрече в Заельцовском районе. «Покупатели» внимательно осмотрели автомобиль, предложили продавцу прокатиться, чтобы проверить, всё ли работает хорошо.

Прокатившись до ближайших домов на улице Кузьмы Минина, злоумышленники уверили владельца Porsche, что машину они покупают. Но вместо того, чтобы заключить сделку, один из товарищей два раза выстрелил ему в голову. Тело скончавшегося на месте мужчины подельники вывезли за город и закопали в снег.

Подозреваемых задержали. Ещё и с веществом — в доме одного из них обнаружили марихуану. Машина убитого владельца тоже была при них — они разъезжали на ней несколько месяцев. В настоящее время сотрудники следственного комитета передали Porshe родственникам погибшего.

В отношении 29-летнего мужчины возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Организация убийства» и п.п. «б, в» ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой»; 30-летнего участника преступного дуэта обвинили по п.п. «б, в» ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой», п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство» и ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств».

Уголовные дела обвиняемых передали для рассмотрения в Заельцовский районный суд Новосибирска.

Напомним, как показывает жизнь, не обязательно обладать дорогой вещью, чтобы отдать за неё жизнь; в ноябре 2017 года в Первомайском районе Новосибирска подростки запинали до смерти женщину из-за телефона за 700 рублей.

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