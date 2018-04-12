7 баллов
+10 °C
Курс ЦБ:
62,07
76,76

В пятницу 13-го в Новосибирске станет жарче обычного

 12 апреля, 17:24
были упомянуты
подходящие темы
В пятницу 13-го в Новосибирске станет жарче обычного
фото с сайта pixabay.com

Сильный порывистый ветер, гололёд, снег — такова картина ближайших суровых весенних дней в Новосибирске.

По словам синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра в Новосибирскую область перемещаются циклоны из районов Среднего и Южного Урала. В связи с этим погода в регионе будет неустойчивой, с осадками в виде дождя и мокрого снега. Всё это будут сопровождать гололёд и сильный ветер с порывами до 18-21 метра в секунду.

«Ближайшие двое суток, 13 и 14 апреля, температуры в основном положительные. В ночные часы от 0...+5 градусов до −3, а северо-западных районах до −9», — рассказал пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Днём 13 апреля ожидаются плюсовые температуры до 15 градусов тепла, а 14 числа от +2 до +7.

15 апреля синоптики предполагают прохождение холодного атмосферного фронта — температура понизится. Ночью 0...-5 градусов, днём +2...+7.

«Предполагаем после прохождения холодного фронта вторжение области высокого атмосферного давления, антициклона и прекращение осадков», — сообщил Ренад Ягудин.

Напомним, 9 апреля синоптики обещали, что волновые возмущения в воздухе прольются дождями на Новосибирскую область.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 29 марта, 17:25 • статья

Алтай заливает

Алтайский край вновь оказался под ударом стихии. За развитием паводковой ситуации следит специальный корреспондент Сиб.фм в Барнауле.

Филиппины, ураганы и шахматы

 25.09.2017, 11:24 • колонка
Алексей Гамзов
журналист
 22.09.2016, 17:00 • статья

Красные камни и чёрная пурга

Дети, которые родились и учатся в Норильске, рассказали корреспонденту Сиб.фм о своей повседневной жизни, ощущениях и планах на будущее.
самое популярное
 1 апреля, 16:23 • новость

Мать разбившейся на Ан-148 девушки из Новосибирска не может похоронить дочь

Мама Дарьи Толмасовой из Новосибирска, погибшей в результате крушения самолёта Ан-148, пожаловалась на работу экспертов, из-за которых не может забрать тело дочери.
 30 марта, 07:40 • новость

Выставка шедевров из Третьяковской галереи открылась в Новосибирске

В Новосибирск привезли картины из Третьяковки — художественный музей готовился к этому пять лет.
 1 апреля, 03:40 • новость

Рекордный снегопад на Алтае может привести к катастрофе

В ночь на 31 марта в районах Алтайского края, где ещё на днях справлялись с паводком, теперь лежит огромный слой снега. Тем временем потепление прогнозируют уже в ближайшие дни, а значит, новых подтоплений не избежать, сообщает «ПОЛИТСИБРУ»
 9 апреля, 10:42 • новость

«Совопад» начался в Новосибирской области и Алтайском крае

Совы начали падать в Сибири позже обычного: два случая специалисты зафиксировали в Барнауле и Бердске.
 1 апреля, 13:45 • новость

Легендарный новосибирский трамвай № 13 попал в ДТП в День смеха

Известный своим умением попадать в различные происшествия новосибирский 13-й трамвай столкнулся с иномаркой 1 апреля - к счастью, обошлось без пострадавших.
 8 апреля, 11:51 • новость

В Новосибирске задержаны рэкетиры-азиаты

Бандиты вымогали у своего земляка крупную сумму — их арестовали.