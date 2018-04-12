В пятницу 13-го в Новосибирске станет жарче обычного

Сильный порывистый ветер, гололёд, снег — такова картина ближайших суровых весенних дней в Новосибирске.

По словам синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра в Новосибирскую область перемещаются циклоны из районов Среднего и Южного Урала. В связи с этим погода в регионе будет неустойчивой, с осадками в виде дождя и мокрого снега. Всё это будут сопровождать гололёд и сильный ветер с порывами до 18-21 метра в секунду.

«Ближайшие двое суток, 13 и 14 апреля, температуры в основном положительные. В ночные часы от 0...+5 градусов до −3, а северо-западных районах до −9», — рассказал пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Днём 13 апреля ожидаются плюсовые температуры до 15 градусов тепла, а 14 числа от +2 до +7.

15 апреля синоптики предполагают прохождение холодного атмосферного фронта — температура понизится. Ночью 0...-5 градусов, днём +2...+7.

«Предполагаем после прохождения холодного фронта вторжение области высокого атмосферного давления, антициклона и прекращение осадков», — сообщил Ренад Ягудин.

Напомним, 9 апреля синоптики обещали, что волновые возмущения в воздухе прольются дождями на Новосибирскую область.