7 баллов
+10 °C
Курс ЦБ:
62,07
76,76

Захар Прилепин бросит «Вызовы России» в новосибирском Экспоцентре

 12 апреля, 15:54
были упомянуты
подходящие темы
Захар Прилепин бросит «Вызовы России» в новосибирском Экспоцентре
фото с сайта novosibexpo.ru

В Новосибирске состоится творческая встреча с известным писателем и публицистом Захаром Прилепиным под названием «Вызовы России».

Русский писатель, автор таких книг как «Патологии», «Санькя», «Грех» и «Письма с Донбасса» Захар Прилепин 21 апреля в 16:00 в Экспоцентре Новосибирска поговорит в рамках творческой встречи «Вызовы России» о стране, литературе, Западе и будущем.

Спикер является лауреатом множества премий, среди которых «Большая книга», «Национальный бестселлер» и премия Правительства Российской Федерации. Его работы переведены на 25 языков, по прозе Захара Прилепина ставили спектакли не только в России, но и в Германии и Италии, а также было снято три художественных фильма.

«Книги Захара Прилепина включены в программу российских гуманитарных ВУЗов», — отмечает пресс-служба Экспоцентра.

Также он является актёром, музыкантом и общественным деятелем. С октября 2016 года — член Общественного совета при Министерстве культуры РФ.

«Известен также своей общественно-политической, гуманитарной и военной деятельностью в России и странах ближнего зарубежья. В ряде разножанровых творческих проектов выступал в качестве продюсера, главного редактора, телеведущего, исполнителя и актёра», — отметили в пресс-службе Экспоцентра.

Напомним, в январе в Новосибирске известный писатель Дмитрий Быков рассказал о проблемах сущности бытия в советском кинематографе.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 10 марта, 14:01 • интервью

Государство — это мы

Основатель книжного магазина «Фаланстер», генеральный директор портала «Горький», советник директора издательства «Наука» Борис Куприянов рассказывает, как развивается рынок научной книги в России.
 16 февраля, 11:42 • интервью

Не делать книги ради книг

Как из художника превратиться в автора-иллюстратора и как сегодня человечество определяет своих героев: французский писатель Иван Поммо беседует с корреспондентом Сиб.фм.
 10 января, 13:27 • интервью

Мощь префронтальной коры

Биолог-журналист Ирина Якутенко рассказывает о генетических механизмах самоконтроля и проблеме, когда «я не должна есть этот тортик — но мне так хочется, так хочется!»
самое популярное
 1 апреля, 16:23 • новость

Мать разбившейся на Ан-148 девушки из Новосибирска не может похоронить дочь

Мама Дарьи Толмасовой из Новосибирска, погибшей в результате крушения самолёта Ан-148, пожаловалась на работу экспертов, из-за которых не может забрать тело дочери.
 30 марта, 07:40 • новость

Выставка шедевров из Третьяковской галереи открылась в Новосибирске

В Новосибирск привезли картины из Третьяковки — художественный музей готовился к этому пять лет.
 1 апреля, 03:40 • новость

Рекордный снегопад на Алтае может привести к катастрофе

В ночь на 31 марта в районах Алтайского края, где ещё на днях справлялись с паводком, теперь лежит огромный слой снега. Тем временем потепление прогнозируют уже в ближайшие дни, а значит, новых подтоплений не избежать, сообщает «ПОЛИТСИБРУ»
 9 апреля, 10:42 • новость

«Совопад» начался в Новосибирской области и Алтайском крае

Совы начали падать в Сибири позже обычного: два случая специалисты зафиксировали в Барнауле и Бердске.
 1 апреля, 13:45 • новость

Легендарный новосибирский трамвай № 13 попал в ДТП в День смеха

Известный своим умением попадать в различные происшествия новосибирский 13-й трамвай столкнулся с иномаркой 1 апреля - к счастью, обошлось без пострадавших.
 8 апреля, 11:51 • новость

В Новосибирске задержаны рэкетиры-азиаты

Бандиты вымогали у своего земляка крупную сумму — их арестовали.