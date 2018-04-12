Захар Прилепин бросит «Вызовы России» в новосибирском Экспоцентре

В Новосибирске состоится творческая встреча с известным писателем и публицистом Захаром Прилепиным под названием «Вызовы России».

Русский писатель, автор таких книг как «Патологии», «Санькя», «Грех» и «Письма с Донбасса» Захар Прилепин 21 апреля в 16:00 в Экспоцентре Новосибирска поговорит в рамках творческой встречи «Вызовы России» о стране, литературе, Западе и будущем.

Спикер является лауреатом множества премий, среди которых «Большая книга», «Национальный бестселлер» и премия Правительства Российской Федерации. Его работы переведены на 25 языков, по прозе Захара Прилепина ставили спектакли не только в России, но и в Германии и Италии, а также было снято три художественных фильма.

«Книги Захара Прилепина включены в программу российских гуманитарных ВУЗов», — отмечает пресс-служба Экспоцентра.

Также он является актёром, музыкантом и общественным деятелем. С октября 2016 года — член Общественного совета при Министерстве культуры РФ.

«Известен также своей общественно-политической, гуманитарной и военной деятельностью в России и странах ближнего зарубежья. В ряде разножанровых творческих проектов выступал в качестве продюсера, главного редактора, телеведущего, исполнителя и актёра», — отметили в пресс-службе Экспоцентра.

Напомним, в январе в Новосибирске известный писатель Дмитрий Быков рассказал о проблемах сущности бытия в советском кинематографе.