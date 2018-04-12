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Жертвами авиакатастрофы в Алжире стали 257 человек

 12 апреля, 03:37
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Жертвами авиакатастрофы в Алжире стали 257 человек
Фото с сайта pixabay.com

Жертвами крушения военно-транспортного самолета Ил-76ТД в Алжире в среду стали 257 человек, сообщает ТАСС.

Такие уточненные данные привело алжирское государственное телевидение. Самолет ВС Алжира, следовавший по маршруту Буфарик — Тиндуф — Бешар на юго-западе страны, упал через несколько минут после взлета с аэродромной военной базы в Буфарике в 50 км к югу от столицы страны — Алжира. Сразу после падения на сельскохозяйственное поле борт загорелся. Создана комиссия по расследованию всех обстоятельств ЧП.

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму соболезнования президенту Алжирской Народной Демократической Республики Абдельазизу Бутерик, сообщила пресс-службу Кремля.

Напоминаем, 11 апреля в Хабаровске рухнул вертолёт МИ-8 — обломки разлетелись в радиусе одного километра, 6 человек погибли.

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