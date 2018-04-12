Житель Барнаула умер в Таиланде от лихорадки Денге

33-летний Герасим Григорьев умер от «финиковой болезни» в Таиланде в ночь с 10 на 11 апреля, тело россиянина не отдают родственникам из-за создавшегося долга перед больницей.

Барнаулец несколько лет жил на Пхукете, занимался бизнесом по продаже и аренде недвижимости. 16 марта ГерасимуГригорьеву стало плохо, вызвали скорую. Врачи сказали, что привезли его уже «без давления», после чего пациент впал в кому. Причиной такого состояния стал укус комара, зараженного вирусом Денге, он же «финиковая болезнь».

Местная больница согласилась на лечение в долг, руководство клиники обещало родственникам отключить Герасима от аппарата искусственной вентиляции лёгких, если задолженность не будет погашена. Деньги на поддержание жизни россинина и медицинские процедуры собирали всем миром через соцсети. К сожалению, спасти мужчину не удалось.

Тело Герасима отказываются выдать родственникам до тех пор, пока не будет оплачен долг — 2,4 млн рублей. К этой сумме ежедневно прибавляется стоимость хранения тела в морге до выдачи — один день стоит 5 000 таиландских бат (10,1 тысяч рублей — прим. Сиб.фм).

«Нам никто не поможет, кроме нас самих. И вам никто не поможет, кроме вас самих. И нас, граждан страны, соседей, друзей, коллег, родственников, знакомых и совершенно незнакомых. Только мы и есть друг у друга» — пишет Полина, сестра Герасима в соцсетях.

Родственники Герасима просят принять участие в организованной ими акции «Хвостики», чтобы собрать сумму, необходимую для возвращения тела мужчины на родину. Например, если на вашем счёте 2 746 рублей, то ваш «хвостик» может быть 46 рублей, а может и 246 — на собственное усмотрение.

Счета для переводов:

1. Карта Сбербанк 6390 0202 9047 3791 87 (Полина Сергеевна В — сестра)

Карта привязана к номеру +7 (913) 268-35-76

2️. Депозитный счёт сестры:

Номер счета: 42307810702002720960

Банк получателя: Сбербанк России

БИК: 040173604

Корр. счет: 30101810200000000604

ИНН: 7707083893

3. Карта ВТБ 4272 2903 9294 5473 (Золоторева Ирина Григорьевна — друг семьи)

4. 4276 8801 1630 4969 Золоторева Ирина Григорьевна или по номеру тел 89628032121

5. PayPal: grigorevapolina@mail.ru

Напомним, в марте свиной грипп убил первого пациента в Новосибирской области.