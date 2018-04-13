47% новосибирцев нашли друзей в интернете

Результаты опроса «Фотостраны» показали, что почти половина жителей Новосибирска верит в дружбу на расстоянии.

Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 1 300 жителей Новосибирска на тему «возможно ли найти нового друга в интернете».

47 % опрошенных верят, что возможно — большинство из них уже обзавелись таковыми.

«У меня есть верные друзья, с которыми познакомилась по интернету! Мы живём в разных городах, но иногда встречаемся, чтобы провести время вместе», — рассказала участник исследования Елизавета.

34 % респондентов к возможности найти друга по переписке в интернете относятся с долей скептицизма.

«Если называть другом человека с общими интересами и взглядами, с которым я поддерживаю общение в интернете, то да — найти такого собеседника нетрудно. Но настоящим другом мы можем назвать только того, кто в случае беды придёт к нам на помощь. Я считаю, что общение в интернете до такого уровня не доходит», — поделился своими выводами с исследователями Сергей.

Оставшиеся 19 % либо не используют мировую сеть для знакомств, либо просто не смогли определиться с ответом.

Напомним, в апреле исследователи выяснили, что 46 % жителей Новосибирска предпочитают в качестве домашних животных кошек.