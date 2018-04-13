50 тысяч рублей выиграли слушатели новосибирского Радио Дача
13 апреля, 17:27
В рамках проекта «1000 и одна песня» Радио Дача раздавало внимательным новосибирцам по 1000 рублей.
Проект «1000 и одна песня» проходил на Радио Дача Новосибирск с 15 января по 30 марта. На протяжении всего этого времени любой слушатель имел возможность выиграть тысячу рублей.
Для победы нужно было с понедельника по пятницу с 9 до 10 утра внимательно слушать Радио Дача и запоминать, какой трек стал «песней дня». До 18:00 эта песня повторялась в эфире. Тот, кто услышал повтор, должен был дозвониться до автоответчика и назвать автора и название композиции.
Первый дозвонившийся получал 1000 рублей лично в руки от Радио Дача.
«Уже в первые дни акции в редакцию радиостанции поступало более 600 звонков! Всего же за время проекта слушатели выиграли 50 000 рублей от Радио Дача», — рассказали в редакции Радио Дача.
Партнёр проекта — санаторий для всей семьи в Белокурихе «Родник Алтая».
Напомним, в апреле Радио Дача вручило приз победителям конкурса «Главная кошка Новосибирска».