50 тысяч рублей выиграли слушатели новосибирского Радио Дача

В рамках проекта «1000 и одна песня» Радио Дача раздавало внимательным новосибирцам по 1000 рублей.

Проект «1000 и одна песня» проходил на Радио Дача Новосибирск с 15 января по 30 марта. На протяжении всего этого времени любой слушатель имел возможность выиграть тысячу рублей.

Для победы нужно было с понедельника по пятницу с 9 до 10 утра внимательно слушать Радио Дача и запоминать, какой трек стал «песней дня». До 18:00 эта песня повторялась в эфире. Тот, кто услышал повтор, должен был дозвониться до автоответчика и назвать автора и название композиции.

Первый дозвонившийся получал 1000 рублей лично в руки от Радио Дача.

«Уже в первые дни акции в редакцию радиостанции поступало более 600 звонков! Всего же за время проекта слушатели выиграли 50 000 рублей от Радио Дача», — рассказали в редакции Радио Дача.

Партнёр проекта — санаторий для всей семьи в Белокурихе «Родник Алтая».

Напомним, в апреле Радио Дача вручило приз победителям конкурса «Главная кошка Новосибирска».