8 баллов
+13 °C
Курс ЦБ:
61,43
75,75

50 тысяч рублей выиграли слушатели новосибирского Радио Дача

 13 апреля, 17:27
На правах рекламы
подходящие темы
50 тысяч рублей выиграли слушатели новосибирского Радио Дача
фото предоставила пресс-служба Выбери Радио

В рамках проекта «1000 и одна песня» Радио Дача раздавало внимательным новосибирцам по 1000 рублей.

Проект «1000 и одна песня» проходил на Радио Дача Новосибирск с 15 января по 30 марта. На протяжении всего этого времени любой слушатель имел возможность выиграть тысячу рублей.

Для победы нужно было с понедельника по пятницу с 9 до 10 утра внимательно слушать Радио Дача и запоминать, какой трек стал «песней дня». До 18:00 эта песня повторялась в эфире. Тот, кто услышал повтор, должен был дозвониться до автоответчика и назвать автора и название композиции.

Первый дозвонившийся получал 1000 рублей лично в руки от Радио Дача.

«Уже в первые дни акции в редакцию радиостанции поступало более 600 звонков! Всего же за время проекта слушатели выиграли 50 000 рублей от Радио Дача», — рассказали в редакции Радио Дача.

Партнёр проекта — санаторий для всей семьи в Белокурихе «Родник Алтая».

Напомним, в апреле Радио Дача вручило приз победителям конкурса «Главная кошка Новосибирска».

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 30 марта, 13:00 • репортаж

Фестиваль скорбит

В связи с днями траура изменена программа проходящего сейчас в Новосибирске Транссибирского Арт-фестиваля — вместо джаза в зале Каца прозвучала мемориальная музыка.
 13 марта, 14:18 • интервью

Джаз в библиотеке

Единственный концерт в Новосибирске 24 марта даст сербская фьюжн-группа Eyot. Специально для Сиб.фм Антон Веселов пообщался с пианистом группы Деяном Илиичем.

Эмоции против ужаса

 28 февраля, 13:51 • колонка
Антон Веселов
заместитель директора ГПНТБ СО РАН по связям с общественностью
Фестиваль «Новая музыка Сибири» состоялся в новосибирской филармонии и собрал композиторов от Новосибирска и Астаны до Тель-Авива и Лондона. Специально для Сиб.фм Антон Веселов рассуждает о том, на что похожа новая музыка.
самое популярное
 1 апреля, 16:23 • новость

Мать разбившейся на Ан-148 девушки из Новосибирска не может похоронить дочь

Мама Дарьи Толмасовой из Новосибирска, погибшей в результате крушения самолёта Ан-148, пожаловалась на работу экспертов, из-за которых не может забрать тело дочери.
 31 марта, 08:47 • интервью

Не умею изображать эмоции

Участнице телепроекта «Холостяк» на ТНТ Снежане Янченко очень легко даётся учёба в университете и работа в индустрии красоты, осталось только покорить сердце Егора Крида.
 1 апреля, 03:40 • новость

Рекордный снегопад на Алтае может привести к катастрофе

В ночь на 31 марта в районах Алтайского края, где ещё на днях справлялись с паводком, теперь лежит огромный слой снега. Тем временем потепление прогнозируют уже в ближайшие дни, а значит, новых подтоплений не избежать, сообщает «ПОЛИТСИБРУ»
 11 апреля, 17:31 • новость

В соцсетях обвинили правительство НСО в публикациях компромата на Локтя

В интернете разгорелся скандал: в группе, критикующей мэра Новосибирска Анатолия Локтя, опубликовали запись из здания правительства региона.
 9 апреля, 10:42 • новость

«Совопад» начался в Новосибирской области и Алтайском крае

Совы начали падать в Сибири позже обычного: два случая специалисты зафиксировали в Барнауле и Бердске.
 12 апреля, 17:24 • новость

В пятницу 13-го в Новосибирске станет жарче обычного

Сильный порывистый ветер, гололёд, снег — такова картина ближайших суровых весенних дней в Новосибирске.