Аман Тулеев обратился в прокуратуру из-за информации в СМИ

Председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Аман Тулеев обратился в прокуратуру региона по вопросу защиты чести и достоинства, сообщает ТАСС.

Это связано с информацией в СМИ, которая, по мнению экс-губернатора области, является оскорблением и ложью. Он попросил проверить уровень его доходов и расходов, информацию о том, что произошло, и соответствует ли распространяемой в СМИ информации, и в официальном ответе, сообщили в облсовете.

Напоминаем, бывшему губернатору Кемеровской области сохранят резиденцию в селе — пользоваться ей он будет бесплатно.