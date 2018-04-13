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Аман Тулеев обратился в прокуратуру из-за информации в СМИ

 13 апреля, 03:49
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Аман Тулеев обратился в прокуратуру из-за информации в СМИ
Фото с сайта tass.ru

Председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Аман Тулеев обратился в прокуратуру региона по вопросу защиты чести и достоинства, сообщает ТАСС.

Это связано с информацией в СМИ, которая, по мнению экс-губернатора области, является оскорблением и ложью. Он попросил проверить уровень его доходов и расходов, информацию о том, что произошло, и соответствует ли распространяемой в СМИ информации, и в официальном ответе, сообщили в облсовете.

Напоминаем, бывшему губернатору Кемеровской области сохранят резиденцию в селе — пользоваться ей он будет бесплатно.

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