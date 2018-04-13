5 баллов
+11 °C
Курс ЦБ:
62,07
76,76

Избитая медсестрой девочка отправилась в новосибирский дом ребёнка

 13 апреля, 11:40
были упомянуты
подходящие темы
Избитая медсестрой девочка отправилась в новосибирский дом ребёнка
фото с сайта deti.gov.ru

Десятки семей изъявили желание удочерить малышку, которую «швыряла» по кроватке медсестра новосибирской больницы.

Оставленная без мамы девочка с самого момента своего рождения не покидала стены детской больницы Новосибирска. Спустя восемь месяцев её перевели в дом ребёнка и на данный момент для неё выбирают новых родителей.

Уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова усомнилась в правомерности и обоснованности пребывания девочки на протяжении восьми месяцев в медицинском учреждении и обратилась к прокурору Новосибирска с инициативой проверить данную информацию. В соответствии с Федеральным законом «Об опеке и попечительстве» и Семейным кодексом РФ органы опеки должны были избрать форму устройства ребёнка в установленные сроки и обеспечить защиту прав и интересов девочки.

«Для нас сейчас важно, чтобы у малышки поскорее всё наладилось, и она нашла любящих родителей. Мы на связи с регионом, готовы оказать всяческую помощь», — прокомментировала Анна Кузнецова ситуацию на своём официальном сайте.

7 апреля в сети Интернет была размещена информация о жестоком обращении медицинской сестры с девятимесячной пациенткой. Следственный комитет взялся за проверку данного дела. Медсестру отстранили от исполнения обязанностей.

За все месяцы пребывания малышки в больнице мама ни разу не навестила дочку и не поинтересовалась состоянием её здоровья.

«По сведениям регионального уполномоченного, после того как информация прошла в СМИ, появилось много желающих, которые бы хотели стать приёмными родителями или опекунами для девочки. В данный момент сформирована общественная инициативная группа, которая также будет отслеживать ситуацию», — сообщили на сайте уполномоченного по правам ребёнка.

Напомним, 10 апреля мать девочки официально от неё отказалась, у женщины остались ещё двое детей.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 26 марта, 14:34 • статья

Доживать до онкологии

Вы в Новосибирске, и у вас диагностировали рак. Что делать? Чего можно ждать от государства и как вообще себя вести? Корреспондент Сиб.фм разобрался в вопросе и надеется, что эта информация никогда вам не пригодится.
 26 февраля, 12:17 • репортаж

Ход ладьёй

III этап открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» состоялся в Новосибирске на минувших выходных. Что влияет на игру шахматиста и куда поедет команда-победительница — в нашем репортаже.
 21 февраля, 15:44 • репортаж

Мечта фотографа — поймать ценный кадр

В рамках всероссийского благотворительного проекта МТС «Поколение М» в поддержку фотоконкурса «Ценные кадры» фотограф международного уровня Ирина Калашникова провела мастер-класс для школьников.
самое популярное
 1 апреля, 16:23 • новость

Мать разбившейся на Ан-148 девушки из Новосибирска не может похоронить дочь

Мама Дарьи Толмасовой из Новосибирска, погибшей в результате крушения самолёта Ан-148, пожаловалась на работу экспертов, из-за которых не может забрать тело дочери.
 1 апреля, 03:40 • новость

Рекордный снегопад на Алтае может привести к катастрофе

В ночь на 31 марта в районах Алтайского края, где ещё на днях справлялись с паводком, теперь лежит огромный слой снега. Тем временем потепление прогнозируют уже в ближайшие дни, а значит, новых подтоплений не избежать, сообщает «ПОЛИТСИБРУ»
 9 апреля, 10:42 • новость

«Совопад» начался в Новосибирской области и Алтайском крае

Совы начали падать в Сибири позже обычного: два случая специалисты зафиксировали в Барнауле и Бердске.
 11 апреля, 17:31 • новость

В соцсетях обвинили правительство НСО в публикациях компромата на Локтя

В интернете разгорелся скандал: в группе, критикующей мэра Новосибирска Анатолия Локтя, опубликовали запись из здания правительства региона.
 1 апреля, 13:45 • новость

Легендарный новосибирский трамвай № 13 попал в ДТП в День смеха

Известный своим умением попадать в различные происшествия новосибирский 13-й трамвай столкнулся с иномаркой 1 апреля - к счастью, обошлось без пострадавших.
 1 апреля, 14:20 • новость

Максим Фадеев посвятил песню родителям погибших детей в кемеровском пожаре

Композицию «Ангел» популярный российский певец Максим Фадеев много лет назад написал для друга, потерявшего сына; но теперь решил посвятить её близким умерших при пожаре в Кемерове.