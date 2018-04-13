Избитая медсестрой девочка отправилась в новосибирский дом ребёнка

Десятки семей изъявили желание удочерить малышку, которую «швыряла» по кроватке медсестра новосибирской больницы.

Оставленная без мамы девочка с самого момента своего рождения не покидала стены детской больницы Новосибирска. Спустя восемь месяцев её перевели в дом ребёнка и на данный момент для неё выбирают новых родителей.

Уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова усомнилась в правомерности и обоснованности пребывания девочки на протяжении восьми месяцев в медицинском учреждении и обратилась к прокурору Новосибирска с инициативой проверить данную информацию. В соответствии с Федеральным законом «Об опеке и попечительстве» и Семейным кодексом РФ органы опеки должны были избрать форму устройства ребёнка в установленные сроки и обеспечить защиту прав и интересов девочки.

«Для нас сейчас важно, чтобы у малышки поскорее всё наладилось, и она нашла любящих родителей. Мы на связи с регионом, готовы оказать всяческую помощь», — прокомментировала Анна Кузнецова ситуацию на своём официальном сайте.



7 апреля в сети Интернет была размещена информация о жестоком обращении медицинской сестры с девятимесячной пациенткой. Следственный комитет взялся за проверку данного дела. Медсестру отстранили от исполнения обязанностей.

За все месяцы пребывания малышки в больнице мама ни разу не навестила дочку и не поинтересовалась состоянием её здоровья.

«По сведениям регионального уполномоченного, после того как информация прошла в СМИ, появилось много желающих, которые бы хотели стать приёмными родителями или опекунами для девочки. В данный момент сформирована общественная инициативная группа, которая также будет отслеживать ситуацию», — сообщили на сайте уполномоченного по правам ребёнка.

Напомним, 10 апреля мать девочки официально от неё отказалась, у женщины остались ещё двое детей.