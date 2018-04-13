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Избившего сотрудника бара «Ухо и медведь» мужчину задержала новосибирская полиция

 13 апреля, 17:17
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Избившего сотрудника бара «Ухо и медведь» мужчину задержала новосибирская полиция
фото с сайта pixabay.com

Из-за нежелания снимать куртку мужчина в свой день рождения убил 42-летнего охранника, которого предварительно избил со своим братом.

Ночью 21 марта в караоке-баре «Ухо и Медведь» охранник и отмечавший свой день рождения 37-летний Иван Зыбарев поругались из-за того, что посетитель отказывался сдать в гардероб верхнюю одежду и тем самым нарушал правила заведения. В поддержку взбунтовавшегося гостя подошла компания граждан, отмечавшая торжество, среди которых был и 30-летний брат Зыбарева.

«После того как 42-летний сотрудник охраны не отступил от своих требований, мужчина умышленно нанёс ему телесные повреждения, а затем брат виновника торжества произвёл выстрел в голову потерпевшего. Братья и их гости спешно покинули место происшествия. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в медицинском учреждении», — сообщила пресс-служба СК по Новосибирской области.

Личности участников потасовки в баре были установлены. Судебно-медицинская экспертиза показала, что один из подозреваемых, брат Зыбарева, причинил тяжкий вред здоровье пострадавшего.

13 апреля его задержали. Мужчине предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни потерпевшего, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Иван Зыбарев, выстреливший в голову сотрудника бара, объявлен в федеральный розыск.

Напомним, в марте очевидец рассказал о подробностях убийства охранника караоке-бара «Ухо и медведь».

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