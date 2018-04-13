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Яма на Котовского стала символом качества ремонта дорог Новосибирска

 13 апреля, 14:36
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Яма на Котовского стала символом качества ремонта дорог Новосибирска
фото предоставил «Яма Котовский»

Самой известной яме Новосибирска исполнилось два года — в качестве подарка она получила памятную вывеску.

13 апреля возле Ямы на Котовского установили памятную вывеску «Яма на Котовского — Символ качества ремонта дорог Новосибирска». Ровно два года назад в Твиттере появилась первая запись в аккаунте ныне популярной дорожной проблемы.

Яма на Котовского является одним из примеров бездеятельности и абсурда при ремонте дорог в Новосибирске. За эти два года чего только не происходило с ней: закатывали бетоном, засыпали материалами прямо в лужи. Но Яма неизменно появляется вновь каждую весну.

«Как правило, в мае яму закатывают, но уже к сентябрю покрытие разрушается вновь. Может быть, стоит уже объявить её городской достопримечательностью или памятником. Памятником всему тому абсурду, что творится при ремонте наших дорог», — отметил создатель Твиттера Ямы, житель Горского микрорайона, новосибирский маркетолог Дмитрий Мишин.

Также он отметил, что с подобным разгильдяйством ему приходится бороться с помощью юмора.

Напомним, в марте легендарная новосибирская яма вернулась, но рабочие вскоре нанесли ей ответный удар.

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