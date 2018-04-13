Юный барабанщик из «Минуты Славы» напомнил о себе четыре года спустя

стопкадр из видео #8КУРСЕ Атака с воздуха! The Rasmus. Юный барабанщик на YouTube

Журналисты «8 канала» побывали в гостях у Лёни Шиловского из Новосибирска, который много лет назад покорил всю страну виртуозной игрой на ударных.

После выступления на известном шоу юное дарование из Новосибирска продолжает развивать свои таланты и теперь уже профессионально занимается музыкой.

В специализированной музыкальной школе восьмилетний Лёня — обычный первоклассник. Учится решать примеры, читает сказки, заводит новых друзей.

После стандартных уроков музыкант торопится в класс фортепьяно, потом занятия на ксилофоне. Любимая барабанная установка не пылится в углу, а ждёт своего хозяина в школе «Маэстро». Лёня и туда успевает забегать.

Все эти годы мальчик время даром не терял. Его активно приглашают для выступлений на различные концерты, жители города видели Лёню на разогреве у Олега Газманова, в клипе группы «Умы Турман» и даже в составе духового оркестра.

Чем ещё занимается талантливый ребёнок, и сложно ли заниматься воспитанием гениального сына, узнаете, посмотрев сюжет нашего информационного партнёра — «8 канала».