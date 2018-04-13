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Мэрия Новосибирска согласовала Монстрацию

 13 апреля, 16:05
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Мэрия Новосибирска согласовала Монстрацию
фото со страницы анны терешковой в сети facebook и группы «монстрация» в сети «вконтакте»

Колонна самого яркого и весёлого шествия Новосибирска пройдёт в 2018 году старым маршрутом.

В мэрии Новосибирска обсудили маршрут ежегодного шествия с абсурдными лозунгами Монстрации. Начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова рассказала «Ъ-Сибирь», что колонна пройдет по маршруту 2017 года.

«Колонна будет формироваться у Дома офицеров с 12:00. Старт шествия назначен на 13:00. Его участники пройдут по Красному проспекту. В 13:30 колонна окажется на площади Ленина, завернёт на улицу Орджоникидзе, затем — в Театральный сквер. Там до 14:00 запланировано памятное фотографирование», — рассказала Анна Терешкова.

По предварительным прогнозам в Монстрации примут участие около трёх тысяч человек. Утверждение, как отметила Анна Терешкова, прошло спокойно и в рабочем порядке.

"Я считаю, что наконец-то у нас в этом смысле достигнут консенсус",— сообщила чиновница.

Напомним, в апреле организатор Монстрации Артём Лоскутов отправил мэру Новосибирска Анатолию Локтю открытку.

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