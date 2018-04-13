6 баллов
+13 °C
Курс ЦБ:
62,07
76,76

Мошенник-стоматолог заработал на новосибирцах почти 1 млн рублей

 13 апреля, 13:41
были упомянуты
подходящие темы
Мошенник-стоматолог заработал на новосибирцах почти 1 млн рублей
фото с сайта pixabay.com

Житель Новосибирской области обещал клиентам новые зубы, но, получая деньги, переставал их лечить.

С июня 2016 года по сентябрь 2017 62-летний житель Бердска работал директором стоматологической клиники и оказывал платные услуги по установке зубных протезов жителям Советского и Искитимского районов Новосибирской области. Вся его работа сводилась к первичному осмотру, подготовительным работам и выдаче клиентам документов финансового характера якобы о намерении исполнить взятые на себя обязательства по выполнению данного вида работ. Однако, как сообщила пресс-служба регионального МВД, при приёме пациентов мужчина не вёл учёт посещаемости и не заводил амбулаторных карт.

«Получение от клиентов денег оформлял либо собственноручно заполненными ордерами без указания реквизитов организации, либо на тетрадных листах. Однако дальнейшая обещанная работа по протезированию зубов не велась. Обманутые граждане обратились в полицию», — сообщили в ведомстве.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили ещё несколько дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого. В конце 2015 года обвиняемый заключил договор на приобретение зубных протезов с одной из коммерческих организаций Новосибирска. Но, получив товар на общую сумму более 250 тысяч рублей, оплату не произвёл.

Общая сумма ущерба, причинённого 24 потерпевшим, составила более 930 тысяч рублей, из которых 120 тысяч возмещены. Следователем Межмуниципального отдела МВД России «Искитимский» завершено расследование уголовного дела в отношении подозреваемого по статье «Мошенничество». Обвиняемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, в декабре 2017 года стало известно, что большинство жертв подозреваемого стоматолога — пенсионеры.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 26 марта, 14:34 • статья

Доживать до онкологии

Вы в Новосибирске, и у вас диагностировали рак. Что делать? Чего можно ждать от государства и как вообще себя вести? Корреспондент Сиб.фм разобрался в вопросе и надеется, что эта информация никогда вам не пригодится.
 15 марта, 07:07 • репортаж

Хирургией не занимаются небожители

Корреспондент Сиб.фм провёл несколько часов в новосибирской клинике Мешалкина, понаблюдал за операцией по шунтированию аорты и узнал, что значит быть хорошим хирургом.
 19 февраля, 16:32 • статья

С чего начнётся новое метро: итоги опроса Сиб.фм

Более 7,2 тысячи жителей Новосибирска проголосовали за девять мегапроектов в опросе «Мост, обход или метро?» Какие пять строек века выбрали жители Новосибирска и с чего начнётся строительство метро — в итогах опроса Сиб.фм.
самое популярное
 1 апреля, 16:23 • новость

Мать разбившейся на Ан-148 девушки из Новосибирска не может похоронить дочь

Мама Дарьи Толмасовой из Новосибирска, погибшей в результате крушения самолёта Ан-148, пожаловалась на работу экспертов, из-за которых не может забрать тело дочери.
 1 апреля, 03:40 • новость

Рекордный снегопад на Алтае может привести к катастрофе

В ночь на 31 марта в районах Алтайского края, где ещё на днях справлялись с паводком, теперь лежит огромный слой снега. Тем временем потепление прогнозируют уже в ближайшие дни, а значит, новых подтоплений не избежать, сообщает «ПОЛИТСИБРУ»
 9 апреля, 10:42 • новость

«Совопад» начался в Новосибирской области и Алтайском крае

Совы начали падать в Сибири позже обычного: два случая специалисты зафиксировали в Барнауле и Бердске.
 11 апреля, 17:31 • новость

В соцсетях обвинили правительство НСО в публикациях компромата на Локтя

В интернете разгорелся скандал: в группе, критикующей мэра Новосибирска Анатолия Локтя, опубликовали запись из здания правительства региона.
 12 апреля, 17:24 • новость

В пятницу 13-го в Новосибирске станет жарче обычного

Сильный порывистый ветер, гололёд, снег — такова картина ближайших суровых весенних дней в Новосибирске.
 1 апреля, 13:45 • новость

Легендарный новосибирский трамвай № 13 попал в ДТП в День смеха

Известный своим умением попадать в различные происшествия новосибирский 13-й трамвай столкнулся с иномаркой 1 апреля - к счастью, обошлось без пострадавших.