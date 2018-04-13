Мошенник-стоматолог заработал на новосибирцах почти 1 млн рублей

Житель Новосибирской области обещал клиентам новые зубы, но, получая деньги, переставал их лечить.

С июня 2016 года по сентябрь 2017 62-летний житель Бердска работал директором стоматологической клиники и оказывал платные услуги по установке зубных протезов жителям Советского и Искитимского районов Новосибирской области. Вся его работа сводилась к первичному осмотру, подготовительным работам и выдаче клиентам документов финансового характера якобы о намерении исполнить взятые на себя обязательства по выполнению данного вида работ. Однако, как сообщила пресс-служба регионального МВД, при приёме пациентов мужчина не вёл учёт посещаемости и не заводил амбулаторных карт.

«Получение от клиентов денег оформлял либо собственноручно заполненными ордерами без указания реквизитов организации, либо на тетрадных листах. Однако дальнейшая обещанная работа по протезированию зубов не велась. Обманутые граждане обратились в полицию», — сообщили в ведомстве.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили ещё несколько дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого. В конце 2015 года обвиняемый заключил договор на приобретение зубных протезов с одной из коммерческих организаций Новосибирска. Но, получив товар на общую сумму более 250 тысяч рублей, оплату не произвёл.

Общая сумма ущерба, причинённого 24 потерпевшим, составила более 930 тысяч рублей, из которых 120 тысяч возмещены. Следователем Межмуниципального отдела МВД России «Искитимский» завершено расследование уголовного дела в отношении подозреваемого по статье «Мошенничество». Обвиняемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, в декабре 2017 года стало известно, что большинство жертв подозреваемого стоматолога — пенсионеры.