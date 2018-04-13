Норильское предприятие загрязняет окружающую среду

Прокуратурой г. Норильска проведена проверка исполнения законодательства в сфере атмосферного воздуха предприятиями, созданными органами местного самоуправления, сообщает сайт Генеральной прокуратуры РФ.

Как выяснилось при проверке одно из муниципальных предприятий — «Норильское производственное объединение пассажирского автомобильного транспорта» (МУП «НПОПАТ») с 23 февраля 2018 г. оказывает негативное воздействие на окружающую среду в отсутствие специального разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

Вредное воздействие на атмосферу осуществляется путем выбросов вредных (загрязняющих) веществ более 45 стационарными источниками и транспортными средствами, используемыми в деятельности предприятия.

Кроме того, проверка показала, что предприятием также допущены нарушения Федерального закона «Об отходах производства и потребления» в части несвоевременного представления сведений об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, транспортировании и размещении образуемых отходов производства и потребления.

В отношении юридического лица возбуждены административные производства по ст.ст. 8.21, 8.5 КоАП РФ (нарушение правил охраны атмосферного воздуха и сокрытие или искажение экологической информации).

В целях устранения допущенных нарушений природоохранного законодательства прокуратурой г. Норильска директору МУП «НПОПАТ» внесено представление.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования и реальное устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры города.

Напоминаем, новосибирский водоканал стал победителем всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России — 2017». Предприятие стало лучшим в номинации «За экологическую ответственность».