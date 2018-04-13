Труппа Новосибирского музыкального театра представит свой спектакль на фестивале «Золотая маска»

Новосибирский театр музыкальной комедии отправился на важные гастроли; 13 апреля труппа представит на площадке национального фестиваля спектакль «Безымянная звезда» получивший восемь номинаций на премию «Золотая маска».

Музыкальному театру Новосибирска удалось вновь воплотить историю внезапной любви в провинциальном сером городке. Столичная пассажирка экспресса, без денег оказавшаяся на перроне, увлечённый звёздами учитель астрономии и витающая в воздухе на всём протяжении светлая грусть, настолько впечатлили экспертный совет, что постановка, её участники и создатели получили восемь номинаций: «Лучший спектакль», «Работа дирижёра», «Работа режиссёра», «Работа художника в музыкальном театре», «Работа художника по костюмам в музыкальном театре», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Лучшая роль второго плана».

Сегодня, 13 апреля, театр представит «Безымянную звезду» на площадке фестиваля «Золотая маска». Как и Национальную российскую театральную премию, её учредили Союз театральных деятелей России, Министерство культуры России и Правительство Москвы.

Для театра участие в смотре спектаклей-номинантов событие волнительное. Однако труппе придаёт уверенности опыт — за её плечами 36 номинаций и восемь премий.

Впервые Новосибирский музыкальный театр принял участие в фестивале «Золотая Маска» в 2003 году. За прошедшее время жители и гости Москвы смогли увидеть семь значимых спектаклей театра: «Граф Люксембург» в 2003 году получил шесть номинаций, «В джазе только девушки» в 2005 году был номинирован на пять позиций, в 2006 году также пять номинаций получила постановка «Фигаро здесь!», в 2008 году традиционно пять номинаций получила «Сильва». Далее последовали шесть номинаций «Гадюки» в 2009 году, пять для «12 стульев» в 2013 году и четыре для «Вия» в 2016 году.

Имена обладателей и названия постановок-обладателей Национальной российской театральной премии «Золотая маска» станут известны 15 апреля — их объявят на Новой сцене Большого театра.

Напомним, 23 марта в театре «Старый дом» с успехом состоялась премьера постановки Sociopath.