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Платежная система «Мир» запустит сервис бесконтактной оплаты

 13 апреля, 04:21
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Платежная система «Мир» запустит сервис бесконтактной оплаты
Фото с сайта pixabay.com

Как сообщают «Известия», российская платежная система «Мир» начала разработку собственного решения для мобильных устройств для проведения бесконтактной оплаты. Об этом рассказал гендиректор компании Владимир Комлев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Аналог Apple Pay компания решила разрабатывать после того, как не смогла договориться с Google и Apple по поводу подключения своих карт к их телефонным кошелькам. Условно сервис платежной системы «Мир» будет называться «Мир Pay». Он будет организовывать удаленную загрузку данных карты в телефон на базе платформы Android. То есть можно будет загрузить образ банковской карты в смартфон и расплачиваться бесконтактно.

По словам Комлева, функция будет доступна только для устройств на базе Android, а работа на iOS зависит от самой компании Apple, сообщает телеканал «360». Запуск проекта должен произойти уже в 2018 году. В настоящее время картами «Мир» пользуются 35 млн человек. Без рекомендации работодателя за картой обратились 3,7 млн из них.

Напомним, в Новосибирске за проезд можно будет заплатить банковской картой — проект запущен департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города.

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