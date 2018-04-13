Платежная система «Мир» запустит сервис бесконтактной оплаты

Как сообщают «Известия», российская платежная система «Мир» начала разработку собственного решения для мобильных устройств для проведения бесконтактной оплаты. Об этом рассказал гендиректор компании Владимир Комлев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Аналог Apple Pay компания решила разрабатывать после того, как не смогла договориться с Google и Apple по поводу подключения своих карт к их телефонным кошелькам. Условно сервис платежной системы «Мир» будет называться «Мир Pay». Он будет организовывать удаленную загрузку данных карты в телефон на базе платформы Android. То есть можно будет загрузить образ банковской карты в смартфон и расплачиваться бесконтактно.

По словам Комлева, функция будет доступна только для устройств на базе Android, а работа на iOS зависит от самой компании Apple, сообщает телеканал «360». Запуск проекта должен произойти уже в 2018 году. В настоящее время картами «Мир» пользуются 35 млн человек. Без рекомендации работодателя за картой обратились 3,7 млн из них.

Напомним, в Новосибирске за проезд можно будет заплатить банковской картой — проект запущен департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города.