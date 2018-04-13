Сервис бесплатных объявлений Юла выяснил среднюю стоимость занятий в спортивных секциях Новосибирска.

На Юле имеется множество предложений от жителей Новосибирска об услугах персональных тренеров по различным видам спорта. Занятие по плаванию оказалось самым дорогим — средняя стоимость 1 400 рублей за час. А самый доступный по средней цене — хоккей, 300 рублей.

«Большая часть всех предложений услуг тренеров в Новосибирске на „Юле“ пришлась на фитнес. Средняя по городу стоимость часа занятий с фитнес-тренером составила 775 рублей. На втором по популярности месте — плавание. Замыкает тройку популярных направлений бег — средняя цена на занятие с тренером — 500 рублей, и хоккей — в среднем 300 рублей за тренировку», — рассказали в пресс-службе «Юлы».

Ищут на бесплатном сервисе новосибирцы чаще всего тренера по танцам. На первом месте в поисковых запросах бальные — 86 %. На втором — спортивные, 9 %.

Напомним, в апреле новосибирская команда по синхронному плаванию завоевала шесть медалей на Всероссийском турнире.