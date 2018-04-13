Саблист из Новосибирска уверенно взял «золото» на Чемпионате России

Новосибирский саблист Вениамин Решетников сразился за золото со своим сильнейшим соперником Камилем Ибрагимовым и завоевал своё четвёртое «золото».

12 апреля на Чемпионате России по фехтованию в Смоленске сошлись два лидера российской сборной. В полуфинале Вениамин Решетников одержал победу над спортсменом из Санкт-Петербурга Александром Трушаковым, а Камиль Ибрагимов одолел победителя командного турнира 2016 года Дмитрия Даниленко.

Решающий этап турнира начался с преимущества новосибирского саблиста — 5:0. У Ибрагимова был шанс сократить разрыв, потому что на чемпионатах «в сабле, бывает, отыгрываются разрывы и побольше», как заметила пресс-служба Федерации фехтования России.

Однако собранный и опытный Решетников завершил поединок соей победой со счетом 15:9, став чемпионом страны в четвёртый раз.

Напомним, в январе новосибисркий борец Роман Власов выиграл Международный турнир по греко-римской борьбе серии Гран-при памяти Ивана Поддубного.

