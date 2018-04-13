Суд удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке Телеграма

Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора и заблокировал доступ к мессенджеру Телеграм в России.

Произошло это из-за непредоставления ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей, передал корр. ТАСС из зала суда. «Суд постановил требование Роскомнадзора удовлетворить.», — огласила решение судья Юлия Смолина. Решение суда подлежит немедленному исполнению.

Адвокаты, представляющие интересы Телеграмма в России, намерены обжаловать решение о блокировке мессенджера после ознакомления с постановлением Таганского суда Москвы. Об этом ТАССback адвокат Дмитрий Колбасин.

Телеграм не намерен идти ни на какие уступки, несмотря на решение суда Москвы о блокировке мессенждера. Об этом сообщил один из представителей интересов Телеграма Павел Чиков в своем канале в мессенджере.

Напомним, 12 апреля Таганский суд Москвы провел досудебную подготовку по иску Роскомнадзора о блокировке мессенджера Телеграма.