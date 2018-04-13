По Черновке плывёт кладбище, Монстрация пройдёт там, где и хотела, а Яма на Котовского получила памятную награду — чем Сиб.фм запомнилась пятница 13 апреля.

ЧЕГО ОНИ ТАМ ПОНАПИСАЛИ

Свежевыбранный председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Аман Тулеев пожаловался в прокуратуру на журналистов — сообщения в СМИ он назвал оскорблением и ложью. По его просьбе прокуратура проверит сообщения, а также доходы и расходы Тулеева — зачем-то он надзорный орган об этом тоже попросил.

ПЛАВУЧЕЕ КЛАДБИЩЕ

Своевременная новость для пятницы, 13-го. В Черновке, что в Новосибирской области, паводок. Вода залила все окрестности и добралась до кладбища. Местные жители с ужасом ждут, когда могилки поплывут по поселковым улицам. МЧС объявило экстренное предупреждение и бросило силы, чтобы этого не допустить.

К ЛУЧШЕМУ

Издевательства медсестры над восьмимесячной девочкой, как ни странно, могут пойти ей на пользу. После инцидента от ребёнка официально отказалась мама, девочка оказалась в доме ребёнка. Новую семью для неё уже не ищут, а выбирают — малышку хотят удочерить более десятка семей.

ИДИ, МОНСТРИРУЙ

Артём Лоскутов делает перформанс из согласования самого весёлого шествия каждый год — этого не отнять. В 2018-м он дал задание муниципалитету «подписать бумажки» и всё разрешить. Поставил перед фактом, в общем. А мэрия возьми и выйди из ситуации как нельзя достойно. Шествие разрешили, споры уладили. Как отметила Анна Терешкова, «наконец-то у нас в этом смысле достигнут консенсус». Скандалов ждать теперь только на самом параде дурацких лозунгов.

МАСКОТ

Два года назад в Твиттере появилась первая запись Ямы на Котовского. В день рождения, как раз сегодня, возле неё повесили памятную вывеску «Яма на Котовского — Символ качества ремонта дорог Новосибирска». Она была рада. Вернуться следующей весной не обещала. Вот и проверим.

