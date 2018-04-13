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В Новосибирском районе затопило кладбище — вода с могил стекает к жителям

 13 апреля, 10:35
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В Новосибирском районе затопило кладбище &mdash; вода с могил стекает к жителям
кадр из видео Аркадия Акулова

МЧС по Новосибирской области объявило экстренное предупреждение о возможном затоплении в Кочковском районе, однако талые воды не дают покоя жителям и других сёл.

С 12 по 15 апреля около населённого пункта Черновка Кочковского района Новосибирской области продолжится подъём уровня воды на реке Карасук. Ожидается вскрытие водоёма с возможным образованием заторов льда. По прогнозу, вода может достигнуть опасной отметки в 960-986 сантиметров. При этом в зону возможного подтопления попадают прибрежные территории.

В Кочковский район направили оперативную группу МЧС, а также для мониторинга паводковой обстановки и оказания адресной помощи выдвинулись рабочая группа Карасукского поисково-спасательного отряда и сотрудники Аварийно-спасательной службы.

МЧС призвало жителей Кочковского района, чьи дома в зоне возможного подтопления, обезопасить своё имущество. Например, поднять ценные вещи на вторые этажи и чердаки.

«Паводковая обстановка находится на постоянном контроле. На случай подтопления жилых домов и необходимости проведения эвакуации определен состав сил и средств для применения. В готовности эвакуировать людей, либо доставлять в подтопленные жилые дома питьевую воду и продукты питания находятся плавсредства», — сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Если же Кочковский район замер в ожидании паводка, то жители дачного некоммерческого товарищества «Берёзки» Новосибирского района страдают уже не первую неделю. Вода заполонила не только большинство улиц, отрезав многих людей от внешнего мира, но и добралась до кладбища посёлка Крупской, который находится поблизости. Местный житель Аркадий Акулов весьма обеспокоен тем, что вода с могил стекает к ним посёлок, а затем попадает в реку Тула.

Мужчина заснял на видео дорогу к кладбищу — вся эта вода стекла с могил.

Напомним, 11 апреля жители посёлка «Берёзки» рассказали, что из-за подтопления к детям не может приехать скорая помощь.

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